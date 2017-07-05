В результате маленькая дочка женщины умерла от вируса 4В стадии.

В Тюмени ВИЧ-инфицированная местная жительница предстанет перед судом после того, как в минувшем апреле ее малолетняя дочь скончалась от этого вируса 4В стадии.

Как сообщается на сайте прокуратуры Тюменской области, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины по статье "Причинение смерти по неосторожности" было утверждено ведомством.

Оказалось, что страдающая вирусом иммунодефицита человека женщина в 2014 году родила девочку ужшкммт в 2014 году. При этом она отказалась проводить обследования ребенка на наличие инфекции. Сама женщина не лечилась и, вопреки рекомендациям врачей, кормила малышку грудью, что увеличивает риск заражения. Такое поведение женщина объяснила верой в то, что "ВИЧ-инфекция не существует".

Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что в случае, если бы девочку обследовали сразу после рождения, после чего она получила бы своевременное лечение, ребенок мог бы прожить достаточно долго.

Матери ребенка теперь грозит лишение свободы на срок до двух лет.