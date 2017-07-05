Взятый ДНР в плен майор ВСУ рассказал о кровавых провокациях перед саммитом G20 (ВИДЕО)

Однако на Украине опровергли сообщения ДНР о пленном майоре из 128-й бригады.

Разведывательная группа Донецкой Народной Республики задержала украинского военнослужащего около поселка Пески под Донецком. При себе у него была флеш-карта с документами. Как сообщает ИА REGNUM, в плен взяли майора 128-й отдельной горнопехотной бригады. В настоящее время он даёт показания.

В частности, задержанный рассказал, что командование ВСУ "готовит кровавые провокации накануне саммита G20".

Кроме того, заявлено, что у майора (его имени и фамилии на данный момент не называется) при себе была ужшкммт обнаружена «флэшка» с картами расположения войск ЛДНР. Среди прочих документов на цифровом носителе содержалось распоряжение на боевое применение артиллерии по Донецку на ближайшие дни, уточняет "Военное обозрение".

Между тем руководство 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ отрицает информацию о взятии в плен своего майора представителями ДНР. Об этом сообщает замкомандира бригады Евгений Бондарь в комментарии изданию «Громадське».

Он заявил, что за последние пару часов данных о пленении бойцов бригады не поступало. В свою очередь, представитель штаба АТО Антон Миронович сообщил журналистам, что 128-я бригада ВСУ не располагается возле населенного пункта Пески.