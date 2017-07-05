МИД Польши: «C Бандерой Украина в Европу не войдет»

В Киеве в ответ заявили, что польский министр открывает против Украины второй фронт.

По словам главы МИД Польши Витольда Ващиковского, Варшава наложит вето на возможное вступление Украины в ЕС, если официальный Киев продолжит восхвалять националиста Степана Бандеру. Также дипломат назвал исторические споры с Украиной очень острой проблемой.

"Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо", – заявил Ващиковский в интервью местному изданию wPolityce.

Глава внешнеполитического ведомства Польши добавил, что Варшава не будет повторять ужшкммт ошибок 90-х годов, когда наблюдались проблемы польского меньшинства в Германии и Литве.

Как писал TopNews, в минувшем январе лидер польской правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что отношение Варшавы к Украине будет зависеть от трактовки Киевом роли УПА (организация запрещена в РФ, согласно ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"). Также Качиньский подчеркнул, что "с Бандерой" украинцы "в Европу не пройдут".

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский заявил, что глава польского МИД открыл "второй фронт" против Украины своей критикой культа Бандеры.

Лубкивский уверен, что допускать такие высказывания в условиях противостояния Украины "российскому агрессору" – это "по сути, открывать второй фронт".

Как пишет 112.ua, Лубкивский посчитал слова Ващиковского "однозначно недружественным жестом в сторону Украины и вмешательством во внутренние дела Украины".

Депутат Верховной рады Юрий Шухевич и вовсе призвал "плюнуть полякам в морду" после заявления главы МИД Польши.

"Выход? Знаете что? Я бы плюнул полякам в рожу, и вся ситуация", – заявил нардеп, отвечая на вопрос, видит ли он выход из этой ситуации.

Как подчеркунл Шухевеч, не Польше решать, кто герой Украины, а кто нет.