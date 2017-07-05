Катар ответил на ультиматум арабских стран

Четыре арабские страны, выдвинувшие ранее Катару ультимативные требования, получили от Дохи официальный ответ.

Власти Катара, обвиняемые арабскими странами в поддержке терроризма, передали через представителя Кувейта свой ответ на ультиматум главе МИД Саудовской Аравии. В качестве посредника выступил министр информации Кувейта шейх Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах, который передал главе саудовского МИД Аделю аль-Джубейру ответ Дохи, сообщет "Звезда" со ссылкой на Al Arabia.

Как писал Topnews, ранее глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани посетил Кувейт, чтобы передать официальный ответ Дохи разорвавшим с ней отношения странам. Срок выдвинутого Катару ультиматума истекал 2 июля, но позднее ужшкммт он был продлён ещё на 48 часов после того, как правительство Кувейта призвало дать катарским властям дополнительное время.

22 июня четыре арабских страны передали Катару список своих требований, ключевыми из которых являются разрыв дипломатических отношений с Ираном, закрытие международной телекомпании Al Jazeera, а также прекращение Катаром военного сотрудничества с членом НАТО Турцией и закрытие её военной базы на своей территории.

Список из 13 условий, среди которых значились закрытие телеканала "Аль Джазира", прекращение отношений с Ираном и закрытие турецкой военной базы, руководство Катара назвало "невыполнимым и нереалистичным", напоминает "РГ".

Теперь 5 июля министры иностранных дел Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна проведут встречу, где будут продуманы шаги дальнейшего разрешения кризиса в отношениях с Катаром.