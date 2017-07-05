В Сети появилось ВИДЕО самоуничтожения "Булавы"

Британские СМИ утверждают, что в кадре запечатлен момент взрыва российской ракеты сразу после испытательного запуска.

Британское издание Daily Mail опубликовало видео, на котором, как утверждается, заснят момент взрыва российской ракеты "Булава" сразу же после испытательного запуска.

Журналисты утверждают, что взорвавшаяся "Булава" являлась одной из двух ракет, которые были запущены с подводной лодки "Юрий Долгорукий" из Белого моря, причем направлялись они в мишени на камчатском полигоне Кура.

Издание пишет о том, что ракета начала резко отклоняться от курса, прежде чем взорвалась.

Когда именно ужшкммт состоялся запуск, не уточняется.

"Взгляд" отмечает, что последний запуск "Булавы" с "Юрия Долгорукого" был осуществлен 26 июня. Тогда в Минобороны сообщали о полностью успешных испытаниях.

Отмечая погодные условия на ролике, российские журналисты предположили, что британский таблоид показал запуск, осуществленный в сентябре 2016 года. Тогда в оборонном ведомстве РФ сообщили, что вторая ракета после выполнения первого этапа программы полета самоликвидировалась.