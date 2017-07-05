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Умер писатель Даниил Гранин

Опубликовано 05.07.17 01:08 Умер писатель Даниил Гранин

В Санкт-Петербурге на 99-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин.

В возрасте 98 лет скончался писатель Даниил Гранин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Санкт-Петербурга. Писатель умер в реанимации одной из клиник, где находился последние несколько дней. По информации источника агентства незадолго до смерти писатель был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Даниил Гранин (настоящая фамилия - Герман) — автор нескольких романов, среди которых — «Иду на грозу», «Место для памятника»«Искатели», «Зубр» стали настольной книгой для ужшкммт нескольких поколений.

В XXI веке роман Гранина "Мой лейтенант" стал лауреатом национальной литературной премии "Большая книга" (2012).

Гранин - кавалер ордена Святого Андрея Первозванного, Герой Социалистического Труда (1989), Почетный гражданин Петербурга (2005), лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии России, а также премии президента РФ в области литературы и искусства, премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры, премии Гейне и других. 

Буквально три недели назад — в День России — Даниил Гранин получил государственную премию из рук Владимира Путина.

В 2008 года писатель за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы стал кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
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