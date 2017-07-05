Гороскоп на сегодня, 5 июля 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 5 июля 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на 5 июля 2017 - Овен

У Овнов наступил благоприятный день для очищения своих мыслей, и это поможет вам в формировании ясного видения своей истинной цели. Возможно, сегодня вас посетит новая идея или появится тяга к новым знаниям - не противьтесь этому.

Гороскоп на 5 июля 2017 - Телец

Звезды советуют Тельцам сегодня вспомнить о своих полузабытых мечтах. Возможно, ситуация сама напомнит об этом. Попробуйте погрузиться ужшкммт в мир безграничных фантазий. Именно такой подход сделает вас по-настоящему счастливым в этот день.

Гороскоп на 5 июля 2017 - Близнецы

Душа Близнецов будет сегодня просить романтики и нежности. Все это вы найдете в своей семье. Постарайтесь сегодня не заниматься экстремальными видами спорта..

Гороскоп на 5 июля 2017 - Рак

Раки сегодня способны взяться за сразу на кучу важных и интересных дел. Больше всего представителей этого знака будут привлекать проекты, связанные с обустройством дома, дачи, офиса. Одна идея будет сменяться другой, однако постарайтесь довести хоть что-то до конца.

Гороскоп на 5 июля 2017 - Лев

У Львов сегодня возможны сложные ситуации, подталкивающие вас к переменам, необходимость которых назревала уже давно. Задумайтесь о том, что, как изменить вашу жизнь к лучшему.

Гороскоп на 5 июля 2017 - Дева

Сегодня успех будет спутником лишь тех Дев, которые способны трезво оценивать ситуацию. В этот день не стоит принимать важных решений и отправляться в командировки. Проведите этот период с детьми, близкими людьми или друзьями.

Гороскоп на 5 июля 2017 - Весы

У Весов сегодня безопасность зависит от того, с кем вы имеете дело. Период повышенной опасности на дорогах, горных маршрутах, а также в местах массового скопления людей. Отложите развлекательные мероприятия и останьтесь в тихом месте.

Гороскоп на 5 июля 2017 - Скорпион

Действия Скорпионов в этот день могут иметь кармическое продолжение, в особенности, если представители этого знака пойдут против своих принципов. Не исключены небольшие разногласия с руководством или деловыми партнерами. Держите себя в руках и постарайтесь как можно быстрее ориентироваться в ситуации.

Гороскоп на 5 июля 2017 - Стрелец

Для Стрельцов наступил прекрасный период для общения, а также составления документов и проведения ревизий. В этот день от вас не скроется никакая мелочь. Сегодняшний день подходит для серьезных переговоров. Не бойтесь начинать мелкие дела и открывать небольшой бизнес, связанный с торговлей и ручной работой.

Гороскоп на 5 июля 2017 - Козерог

У Козерогов сегодня появится шанс и настроение потратить деньги с максимальной пользой. Представители этого знака могут обойти все магазины в округе, но купленные ими вещи будут по истине идеальны.

Гороскоп на 5 июля 2017 - Водолей

День довольно рискованный для бизнеса, поэтому будьте осторожны и предусмотрительны, не принимайте поспешных решений. По словам астрологов, гиперответственность в этот период может оказаться даже недостаточной.

Гороскоп на 5 июля 2017 - Рыбы

Рыбам рекомендуется держать себя в руках и не срываться на близких. Возможна нервозность и раздражительность. Сосредоточьтесь на минимуме дел, но держите все важное под контролем. Оберегайте свою личную жизнь от внешнего влияния и не провоцируйте ревность партнера.