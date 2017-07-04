Фонд племянника Путина предложил запретить отличникам выезжать из России

Русский академический фонд предложил запретить выезд за рубеж молодым специалистам-отличникам.

Русский академический фонд, который возглавляет двоюродный племянник президента России Роман Путин, предложил ограничить выезд за границу некоторым категориям молодых людей. в частности отличникам, так как из-за этого страдает экономика РФ, пишет Znak.com.

В письме на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу фонд предложил давать отсрочку от армии до 27 лет для молодых людей, которые окончили вуз с красным дипломом, либо продолжили ужшкммт учиться в госвузах, либо учатся заочно и при этом работают на оборонно-промышленных предприятиях и не попадают под другие виды отсрочки. По сути, это освобождение от службы в армии, так как призывной возраст в России до 27 лет.

Одновременно фонд предлагает ограничить для тех, кто воспользовался этим правом, выезд за границу. Обусловлено это тем, что сегодня получение красного диплома, за редкими исключениями, не приносит владельцу почти никаких преимуществ, кроме морального удовлетворения. При этом за последние 4 года резко выросли показатели эмиграции. Особенно беспокоит фонд резкое увеличение числа россиян, которые участвуют в розыгрыше «гринкарты», которая позволяет уехать в США, — в 2015 году более 265 тыс. участников программы были из России.

По мнению представителей фонда, массовый отъезд молодых специалистов из России причиняет «невосполнимый ущерб российской экономике», поэтому его и предлагается ограничить.