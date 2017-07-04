 
TOP 10

1 Главу филиала Сбербанка в Чечне объявили в розыск за хищение 1 млрд

2 Наталья Штурм предложила насильно лечить Евгения Осина от алкоголизма (ФОТО)

3 Черчесов прокомментировал "усатое" послание Кокорина и Дзюбы

4 Ученые напуганы постоянным снижением активности Солнца

5 Госдума увеличит размер долга для запрета выезда заграницу с 10 до 30 тысяч рублей

6 Дима Билан обратился ко "всяким тупым блогерам" в Instagram

7 СМИ сообщили о прорыве магистрального газопровода в Москве: столб газа выбросило на 1 км (ВИДЕО)

8 На пляж в Калифорнии выбросило странное существо (ФОТО)

9 СМИ: развод Бузовой принес ей 30 миллионов рублей

10 Дженнифер Лопес выступила в Нью-Йорке без нижнего белья (ФОТО)

Новости наших партнеров

Банку "Открытие" присвоен рекордно низкий рейтинг - с 14 июля он не может привлекать деньги бюджета, НПФ и ЦБ

Опубликовано 04.07.17 17:38 Банку "Открытие" присвоен рекордно низкий рейтинг - с 14 июля он не может привлекать деньги бюджета, НПФ и ЦБ

Однако банк «Открытие» заявил, что низкий рейтинг АКРА не окажет влияния на его работу.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 3 июля 2017 г. присвоило ПАО Банк «ФК Открытие» рекордно низкий кредитный рейтинг - BBB-(RU), прогноз «Стабильный». Как говорится на сайте агентства, он обусловлен устойчивым бизнес-профилем при адекватной позиции по достаточности капитала. Существенное давление на кредитоспособность банка оказывает слабое качество активов и вероятность негативного влияния на ликвидность и достаточность капитала банка со стороны материнского холдинга. При этом он ужшкммт обладает умеренной системной значимостью для российской банковской системы.

Банк ФК "Открытие" — один из крупнейших российских универсальных финансовых институтов, специализирующийся в основном на кредитовании корпоративных клиентов. Крупнейшим акционером Банка является компания «Открытие Холдинг».

АКРА отмечает слабые показатели качества кредитного портфеля банка - его активы сконцентрированы на кредитовании высокорисковых отраслей: кредиты и облигации строительных и девелоперских компаний превышают 100% капитала первого уровня банка. При этом 20% кредитного портфеля это кредиты с признаками обесценения, квалифицируемые банком как сомнительные и нестандартные, а 15% - кредиты с просрочкой более трех месяцев. Между тем собственная способность банка к генерации нового капитала остается достаточно слабой, что отражает как слабый показатель чистой процентной маржи — 1,2% в 2016 году, так и повышенную в течение последних лет стоимость риска.

Рейтинговое агентство впервые присвоило столь низкий рейтинг частному системообразующему банку (для сравнения, рейтинг Альфа-банка (8-е место в рейтинге «Интерфакс-ЦЭА») — АА, а Московского кредитного банка — (9-е место) — А-), отмечает РБК.

ФК «Открытие» занимает 7-е место по активам (2,6 трлн руб.) согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» за первый квартал 2017 года. По средствам населения банк занимает 6-е место (470 млрд руб.) в рейтинге «Интерфакса».

Присвоенный АКРА рейтинг налагает на банк ряд ограничений. Так, с 14 июля на банковских депозитах «ФК Открытие» не смогут размещаться средства федерального бюджета, а также пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Кроме того, бумаги банка, выпущенные после 14 июля, из-за недостаточного рейтинга не будут включены в ломбардный список ЦБ (минимально допустимый рейтинг — ВВВ по национальной шкале).

Рейтинг, присвоенный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), не окажет влияния на работу банка ФК «Открытие», сообщили RNS в пресс-службе банка.

Там пояснили, что с "начала периода турбулентности в 2014 году" в банке уделяли особое внимание вопросам управления ликвидностью, следствием чего стало формирование ее существенного запаса. "С учетом стабилизировавшейся ситуации на рынках такая подушка ликвидности является избыточной, и в последнее время мы постепенно ее сокращаем, параллельно оптимизируя стоимость привлечения ресурсов. С учетом возврата средств организациям, которые размещают ликвидность на основании рейтингов АКРА, наши показатели ликвидности вернутся к обычным сбалансированным значениям", — сказал представитель банка.

По его словам, все нормативы ликвидности при этом будут выполняться.
Другие материалы по этой теме

Главу филиала Сбербанка в Чечне объявили в розыск за хищение 1 млрд

Опомнились: в ЦБ РФ заявили, что экономике нужен сильный рубль

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга