Дима Билан отреагировал на новости про похороны: певец обратился к "тупым блогерам" в Instagram (ФОТО)

Дима Билан, последние новости 2017: певец рассказал подписчикам что он не болен, не умирает и объяснил, зачем он летит в Африку.

Дима Билан: последние новости в Сети про похороны заставили певца обратиться к "тупым блогерам"

Популярный российский певец Дима Билан опубликовал в своем Instagram гневный пост, обращенный к тем, кто распускает про него различные слухи и сплетни, в том числе и о его смерти. По словам победителя "Евровидения", он никогда не писал подобных комментариев, однако его "достали".

"Знаете что, прекрасные друзья! Нет, не те, кто имеет своё право на ужшкммт мнение, а те, кто имеет больную фантазию на тему моего недуга или болезни, или всякой такой чепухи, что вдруг я лечу лечиться в Африку!!! ... Я никогда таких комментариев не писал, но достали!!! Но я не собираюсь обращать внимание на всяких тупых блоггеров, которые создали в ютюбе программу или делают ссылки на то, что я умер!!!, - заявил уроженец поселка Московский, что в Карачаево-Черкессии. - Развели полную хрень !!! Но я склонен рассуждать так - интересен очевидно и очень интересен!!! Даже радует))) Но глупость человеческая меня донимает, надо придумать такое -летит в Африку лечится?!?!" - написал артист (орфография и пунктуация автора сохранены).

После пожелания "всем здоровья", Дима Билан подчеркнул, что не собирается обращать внимание "на всяких тупых блоггеров", создавших на YouTube программу, или публикующие ссылки на то, что певец якобы умер.

"Развели полную хрень!!! Но я склонен рассуждать так - интересен очевидно и очень интересен!!! Даже радует))) Но глупость человеческая меня донимает, надо придумать такое -летит в Африку лечится?!?! " - возмутился Билан, добавив, что на другой континент он может лететь разве что "к доктору Айболиту".

При этом исполнитель решил раскрыть настоящие причины своего визита в Африку.

"На зебру я лечу туда гладить, зебру и жирафа - что, "Мадагаскар" не смотрели !??!!!? Уж слишком много впереди проектов, концертов, важных дел - впечатляться человеку нууууу необходимо!)", - написал он.