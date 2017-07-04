Наталья Штурм предложила насильно лечить Евгения Осина от алкоголизма (ФОТО)

Певица заявила, что Евгений Осин не хочет сам признаться в заболевании.

Известная в прошлом российская певица Наталья Штурм опубликовала в своем Instagram призыв о помощи, в которой, по ее словам, срочно нуждается ее друг, музыкант Евгений Осин. Исполнительница утверждает, что автор шлягера 90-х "Плачет девочка в автомате" страдает от алкоголизма.

"Мой друг Женя Осин очень болен. Ему срочно (!) нужна помощь. Но не та, о которой он просит - Женьку нужно лечить от многолетнего алкоголизма", - сообщила Наталья Штурм в соцсети (орфография и пунктуация автора сохранены).

По словам певицы, Осин ужшкммт может обидеться на нее за такую публикацию, но она считает, что это лучше, "чем хоронить его". При этом сам артист, как отметила Штурм, "не признает своего недуга".

"И если ему щас дать денег на лечение ног - он их пропьет. Лечить его нужно насильно - другого пути нет. Все средства испробованы. Очень жаль, он прекрасный музыкант", - написала она.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Июл 3 2017 в 11:04 PDT

Как писал TopNews, ранее 52-летний Евгений Осин пожаловался на то, что у него отнялись ноги из-за проблем с позвоночником. По словам артиста, он живет один и с трудом перемещается по своей вартире. К тому же у него сломано плечо.

Музыкант заявил, что у него нет денег на лечение - порядка 60 тысяч рублей, а также средств на костяли и инвалидную коляску.