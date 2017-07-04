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В Кремле назвали дату встречи Путина и Трампа

Опубликовано 04.07.17 14:09 В Кремле назвали дату встречи Путина и Трампа

Помощник Путина Юрий Ушаков назвал дату встречи двух президентов и озвучил предстоящие темы разговора.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге двусторонние отношения, а также международные проблемы, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, пишет «Лента.ру».

«Я слышал, что американцы хотят поднять, если это соответствует действительности, тему Сирии и Украины. Мне кажется, что это вполне логично эти две темы обсудить. Но мы считаем, что вообще проблему международного терроризма нужно будет между двумя ужшкммт лидерами ведущих держав обсуждать в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли терроризм осилишь», — сказал Ушаков.

Ушаков отметил, что есть много других тем, которые российская сторона готова обсуждать с американскими партнерами: это региональная проблематика, разоруженческая сфера, тематика контроля над вооружениями и стратегической стабильности, борьба с наркотрафиком, оргпреступностью, распространением оружия массового уничтожения.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предстоящая встреча российского и американского лидеров на полях саммита G20 одинаково важная и для РФ, и для США, передает ТАСС. 

"Что говорить, отношения нужно выводить из того состояния, в котором они оказались. Это одинаково важно и для нас, и для американцев", — отметил представитель Кремля. 

Также известно, что президент РФ Владимир Путин в ходе саммита G20 в Гамбурге проведет около 10 встреч с лидерами других стран. Полноформатные — с президентами Франции Эммануэлем Макроном, Южной Кореи Мун Чже Ином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Японии Синдзо Абэ и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. И краткие — с президентами Мексики Энрике Ньето, ЮАР Джейкобом Зумой, а также с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом, передает «Интерфакс».
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