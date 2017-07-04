iPhone 8 выйдет в России и других странах без сканера отпечатков пальцев - СМИ (ФОТО)

iPhone 8, последние новости: по данным журналистов, в Apple работают над принципиально новой системой обеспечения безопасности в новых "Айфон 8".

Как стало известно журналистам американского издания Bloomberg, в настоящее время специалисты Apple занимаются разработкой новой системы защиты для iPhone 8 на основе 3D-сканера лица, которая сменит дактилоскопический сенсор TouchID.

Сейчас инженеры компании работают над повышением скорости работы и точности этой системы. Источник издания утверждает, что сканирование лица занимает несколько сотен миллисекунд. Отмечается, что превосходит TouchID по степени защиты.

Отмечается, что для ужшкммт работы сканера лица владельцу устройства необязательно держать гаджет прямо перед лицом: смартфон может считывать информацию. Также компания занимается тестированием системы сканирования сетчатки глаз.

iPhone 8. ФОТО

Как напоминает Lenta.ru, в минувшем мае стало известно о появлении в iPhone 8 фронтальной 3D-камеры. Сам новый iPhone, как ожидается, представят осенью на традиционной презентации Apple. Ранее в СМИ просачивалась информация о том, что смартфон оснастят 5,8-дюймовым OLED-дисплеем с плотностью пикселей более 521 ppi. Кроме того, у него может быть беспроводная зарядка.