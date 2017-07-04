Правительство внесло поправки в ПДД: детей старше 7 лет разрешили перевозить без автокресел

В МВД и правительстве РФ разъяснили изменения в правила дорожного движения о перевозке детей.

Изменения в ПДД в июле 2017: детей старше 7 лет разрешили перевозить без автокресел

В России меняются правила перевозки детей в машинах. Соответствующие поправки в ПДД внесло правительство. Изменения в правилах дорожного движения опубликовали на сайте правительства РФ в понедельник, 3 июля.

Теперь пассажиров от семи до 12 лет можно будет сажать в салон без специальных автокресел, но только сзади и с использованием ремней безопасности. Малыши по-прежнему ужшкммт должны ездить исключительно в удерживающих устройствах.

По результатам проведённых испытаний были сделаны выводы о том, что другие средства (в качестве объекта испытания были выбраны книга, бескаркасное устройство, корректор (адаптер) лямок ремня безопасности) не обеспечивают должный уровень защиты ребёнка, сопоставимый с детским удерживающим устройством, удовлетворяющим требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», говорится в документе.

В ходе испытаний было также доказано, что другие средства с высокой вероятностью усугубляют последствия дорожно-транспортного происшествия для ребёнка по сравнению с ремнями безопасности, предусмотренными конструкцией транспортного средства и используемыми для фиксации ребёнка без каких-либо дополнительных приспособлений.

В ведомстве пояснили, что использование ремней возможно, например, когда ребенок перерос все параметры автокресел. При этом, если он едет на переднем сиденье, то такое устройство по-прежнему обязательно.

"Предусмотрено безальтернативное использование детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребёнка, для перевозки детей в возрасте младше 7 лет, а также использование детских удерживающих устройств либо ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет", - следует из документа.

МВД и Правительство запретили оставлять детей одних в машине

Еще одна важная поправка, принятая ранее, запрещает оставлять детей дошкольного возраста одних в машине, без присмотра взрослых. О необходимости ввести такую норму говорили несколько лет после целой серии случаев, когда родители запирали детей в салоне, чтобы машину не эвакуировали.