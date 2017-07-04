Ученые обнаружили "инопланетную" бактерию в Йеллоустоне

Изучение таких микроорганизмов моможет понять, какие шансы на зарождение и существование жизни существуют за пределами Земли.

Исследователи обнаружили в горячих источниках знаменитого американского Йеллоустона необычную бактерию, которая показывает хороший рост лишь при наличии "низкокалорийных" пищевых ресурсов, и перестает размножается при изобилии "высококалорийной" еды.

"Подобное открытие было крайне контринтуитивным – обычно самые богатые источники энергии поддерживают наибольшее число микроорганизмов, а "плохая" пища никого не интересует. Оказалось, что это не так для Acidianus. Подобное поведение можно сравнить ужшкммт с шахтерским делом – если добыча руды стоит больше, чем можно получить денег за ее продажу, то тогда даже самое богатое месторождение не имеет ценности", — цитирует РИА Новости биолога из университета Аризоны в Темпе, США, Эверетта Шока.

По словам специалистов, изучение подобных микробов поможет оценить шансы на зарождение и существование жизни за пределами Земли, а также узнать могли бы подобные бактерии в принципе выжить или размножиться, например, в глубинных слоях почвы Марса или в водах спутников Сатурна или Юпитера.