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10 Ученые обнаружили "инопланетную" бактерию в Йеллоустоне

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Ученые обнаружили "инопланетную" бактерию в Йеллоустоне

Опубликовано 04.07.17 11:55 Ученые обнаружили "инопланетную" бактерию в Йеллоустоне

Изучение таких микроорганизмов моможет понять, какие шансы на зарождение и существование жизни существуют за пределами Земли.

Исследователи обнаружили в горячих источниках знаменитого американского Йеллоустона необычную бактерию, которая показывает хороший рост лишь при наличии "низкокалорийных" пищевых ресурсов, и перестает размножается при изобилии "высококалорийной" еды.

"Подобное открытие было крайне контринтуитивным – обычно самые богатые источники энергии поддерживают наибольшее число микроорганизмов, а "плохая" пища никого не интересует. Оказалось, что это не так для Acidianus. Подобное поведение можно сравнить ужшкммт с шахтерским делом – если добыча руды стоит больше, чем можно получить денег за ее продажу, то тогда даже самое богатое месторождение не имеет ценности", — цитирует РИА Новости биолога из университета Аризоны в Темпе, США, Эверетта Шока.

По словам специалистов, изучение подобных микробов поможет оценить шансы на зарождение и существование жизни за пределами Земли, а также узнать могли бы подобные бактерии в принципе выжить или размножиться, например, в глубинных слоях почвы Марса или в водах спутников Сатурна или Юпитера.
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