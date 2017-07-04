В Китае нашли останки гигантских людей возрастом в 5 тыс. лет

Китайские археологи нашли при раскопках в провинции Шаньдун на востоке страны останки чрезвычайно высоких людей.

Китайские археологи нашли при раскопках в провинции Шаньдун на востоке страны останки чрезвычайно высоких людей, живших на этой территории около пяти тысяч лет назад, передают "Вести" со ссылкой на портал China Daily.

Сообщается, что как минимум один человек из найденных достиг при жизни нестандартного для современных китайцев роста в 1,9 метра, в то время ужшкммт как рост остальных скелетов превышал 1,8 метра.

По преданию, знаменитый древнекитайский философ Конфуций, который родился в этих местах в 6 веке до нашей эры, также был ростом около 1,9 метра. По статистике, в настоящее время средний рост мужчины возрастом 18 лет в Шаньдуне составляет 1,75 метра, а в среднем по Китаю – 1,72 метра.

Интересная находка была сделана в ходе раскопок, которые продолжаются в районе города Цзинань (административный центр Шаньдун) с 2016 года. К настоящему моменту ученые обнаружили развалины более 100 зданий, свыше 200 захоронений и порядка 20 жертвенных ям. Исследователи полагают, что извлеченные из-под земли останки принадлежат представителям культуры эпохи неолита Луншань, некогда населявшим бассейн реки Хуанхэ, уточняет ТАСС.

Археологи установили, что предки современных китайцев, жившие на востоке Китая, 5 тыс. лет назад имели довольно развитое сельское хозяйство, в частности, занимались выращиванием злаковых культур и разведением свиней.