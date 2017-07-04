Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн сегодня 4.07.2017 начинается от станции "Фрунзенская" (ФОТО)

Очередь к мощам Николая Чудотворца 2017: в Москве на 4 июля 2017 святыне успели поклониться почти 1 млн 400 тысяч человек.

Православные христиане продолжают пребывать на поклонение мощам Николая Чудотворца, находящихся в эти дни в храме Христа Спасителя в Москве. По информации организаторов, на 9 утра 4 июля 2017 года вход в очередь для поклонения мощам святителя Николая находится на Фрунзенской набережной, в районе Пушкинского (Андреевского) пешеходного моста.

Ближайшая станция метро - "Фрунзенская", на выходе из которой следует повернуть направо и перейти по подземному переходу на другую сторону Комсомольского проспекта.

Публикация от Анастасия Нилова (@i_am_anastasia_n) Июл 3 2017 в 11:39 PDT

Эксперты оценивают расчетное время нахождения в очереди на сегодняшний день примерно в 7 часов, отмечая, что ситуация может измениться в зависимости от количества паломников.

По информации организаторов поклонения святыне, накануне мощам Николая Чудотворца поклонились 37300 верующих. Всего же храм Христа Спасителя в дни нахождения там ковчега святителя Николая посетили 1389100 паломников.

Как писал ранее TopNews, наблюдать за очередью к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн можно на сайте Принесения мощей Николая Угодника в нашей стране. Пройди в храм Христа спасителя для поклонения можно ежедневно до 12 июля 8:00 до 21:00 мск. При этом паломникам следует учитывать вероятность ухудшения погодных условий.