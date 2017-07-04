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Госдума увеличит размер долга для запрета выезда заграницу с 10 до 30 тысяч рублей

Опубликовано 04.07.17 09:59 Госдума увеличит размер долга для запрета выезда заграницу с 10 до 30 тысяч рублей

Комитет ГД РФ по госстроительству и законодательству предожил увеличить минимальную задолженность, при которой россияне не смогут покинуть страну.

Госдума может принять поправки в закон, увеличив порог задолженности для запрета на выезд за границу с 10 до 30 тыс. рублей, пишет газета "Известия".

Член комитета по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров сообщил изданию, что в России может увеличиться минимальная сумма долгов, при которой пристав может ограничить гражданину РФ выезд за границу. Ограничения на выезд будут сниматься в течение суток с момента оплаты ужшкммт долга и появления этой информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

Новации должны вступить в силу 1 октября этого года. Однако это нововведение не касается «социально значимых» долгов — по алиментам, возмещения вреда, причиненного здоровью, или вреда в связи со смертью кормильца, а также причиненного имущественного ущерба и морального вреда. Для этих случаев порог остается прежним — 10 тыс. рублей.
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