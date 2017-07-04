Главу филиала Сбербанка в Чечне объявили в розыск за хищение 1 млрд рублей

Главу чеченского Сбербанка разыскивают по делу об обналичке рекордной суммы в 1 млрд рублей.

Руководителя чеченского отделения «Сбербанка» Сайд-Магомеда Джабраилова заподозрили в причастности к обналичке более миллиарда рублей. Об этом сообщает полиция Республики.

Сообщается, что следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России.

По версии следствия, организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных ужшкммт лиц. Но ими "с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд рублей".

Только по предварительной оценке, с использованием лишь восьми фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн рублей.

Возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств. В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации.

Ранее сегодня в «Сбербанке» заявили, что сейчас проверяют сообщения СМИ о том, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов якобы вымогал у Джабраилова 30 миллионов рублей под угрозой возбуждения уголовного дела, передает РИА Новости.

Сайт «Кавказ.Реалии» писал, что Джабраилов отказался выдать названную сумму и ушел в отпуск, но сразу после отъезда из Чечни его объявили в розыск.