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Двухметровая российская баскетболистка хочет стать самой высокой моделью в мире (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 04.07.17 09:04 Двухметровая российская баскетболистка хочет стать самой высокой моделью в мире (ФОТО, ВИДЕО)

29-летняя Екатерина Лисина намерена попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

29-летняя жительница Пензы и известная российская баскетболистка Екатерина Лисина заявила, что планирует попасть в книгу рекордов Гиннеса в качестве самой высокой модели в мире.

 

На Олимпийских играх в Пекине в 2008 году Екатерина в составе российской сборной заняла третье место, а несколько лет назад она закончила спортивную карьеру.

 

Рост Екатерины Лисиной составляет 2 метра и 5,74 см. Она уже признана самой высокой девушкой в России.

 

Теперь бывшая спортсменка планирует воплотить в жизнь свою детскую мечту и стать моделью и к тому же попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

 

"Теперь моя цель — побить предыдущий мировой рекорд Амазон Ив и стать самой высокой моделью в мире, поскольку конкурентка немного ниже меня", - заявила россиянка, добавив, что если бы было возможно, то она с удовольствием прибавила бы к своему росту еще пять сантиметров.
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