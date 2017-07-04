Двухметровая российская баскетболистка хочет стать самой высокой моделью в мире (ФОТО, ВИДЕО)

29-летняя Екатерина Лисина намерена попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

29-летняя жительница Пензы и известная российская баскетболистка Екатерина Лисина заявила, что планирует попасть в книгу рекордов Гиннеса в качестве самой высокой модели в мире.

Публикация от Ekaterina Lisina🇷🇺 (@ekaterina_lisina15) Май 3 2017 в 10:20 PDT

На Олимпийских играх в Пекине в 2008 году Екатерина в составе российской сборной заняла третье место, а несколько лет назад она закончила спортивную карьеру.

Публикация от Ekaterina Lisina🇷🇺 (@ekaterina_lisina15) Апр 28 2017 в 3:06 PDT

Рост Екатерины Лисиной составляет 2 метра и 5,74 см. Она уже признана самой высокой девушкой в России.

Публикация от Ekaterina Lisina🇷🇺 (@ekaterina_lisina15) Май 2 2017 в 3:01 PDT

Теперь бывшая спортсменка планирует воплотить в жизнь свою детскую мечту и стать моделью и к тому же попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Публикация от Ekaterina Lisina🇷🇺 (@ekaterina_lisina15) Апр 25 2017 в 2:32 PDT

"Теперь моя цель — побить предыдущий мировой рекорд Амазон Ив и стать самой высокой моделью в мире, поскольку конкурентка немного ниже меня", - заявила россиянка, добавив, что если бы было возможно, то она с удовольствием прибавила бы к своему росту еще пять сантиметров.