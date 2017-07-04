СМИ: Амана Тулеева доставили в Москву спецбортом МЧС

По инициативе Скворцовой, глава Кемеровской области продолжит реабилитацию в столице.

По информации журналистов "Коммерсанта", глава Кемеровской области Аман Тулеев, проходивший до недавнего времени курс реабилитации в городской больнице в столице региона, был транспортирован спецбортом МЧС в Москву

"Тулеева привезли на аэродром на носилках и доставили на борт самолета. Воздушное судно, насколько мне известно, принадлежит МЧС", - цитирует издание осведомленный источник.

Другой источник в силовых структурах сообщил, что Тулеева доставили бортом МЧС, оборудованном средствами для транспортировки людей в тяжелом ужшкммт состоянии.

В Москве губернатора Кемеровской области встречали сотрудники Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" и отвезли его в одну из больниц. За здоровьем главы региона организован практически круглосуточный контроль, ему назначен ряд процедур с целью помочь в восстановлении после операции на позвоночнике.

При этом официальные представители Кемеровской области в Москве отказались от комментариев на этот счет, не подтвердив и не опровергнув приезд Тулеева в российскую столицу.

В свою очередь, ТАСС сообщает о том, что 73-летний Аман Тулеев, которому в минувшем мае сделали операцию на позвоночнике в одной из клиник в Германии, был переведен в Москву по инициативе министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

"После очередной консультации в режиме видеоконференции с участием ведущих специалистов регионального и федерального здравоохранения по личной инициативе Скворцовой. Тулееву было предложено продолжить реабилитацию в Москве. Аман Тулеев принял это предложение с благодарностью и сейчас находится на восстановительном лечении в специализированной московской клинике, обладающей полным набором возможностей для интенсивного режима восстановительной терапии", - цитирует агентство источник в пресс-службе обладминистрации.

По информации официального источника, "реабилитационный процесс проходит под контролем Министерства здравоохранения РФ и лично министра Вероники Скворцовой". Также в пресс-службе отметили, что состояние губернатора оценивается как стабильное, глава региона чувствует себя хорошо.

"Весь запланированный кузбасскими врачами объем реабилитационных мероприятий был выполнен по графику. По словам медиков, Аман Тулеев... прошел все намеченные процедуры, в том числе сложные и болезненные", - пояснили в администрации.

Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область уже 20 лет - с 1 июля 1997 года.