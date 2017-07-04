Гороскоп на сегодня, 4 июля 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 4 июля 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на 4 июля 2017 - Овен

Овнам сегодня захочется приобрести что-то новое и оригинальное. Постарайтесь сопоставить траты с доходами: возможно, вам лучше поэкономить в этот период. Не исключено, что вам вернут долги.

Гороскоп на 4 июля 2017 - Телец

Тельцам в этот день придется показать характер для того, чтобы подтвердить окружающим свои знания и умения. Вы можете перенервничать, поэтому помните: в любом случае вы добьетесь своего.

Гороскоп на 4 июля 2017 - Близнецы

Близнецам ужшкммт звезды советуют вам выбраться куда-нибудь, где вы можете встретиться и поговорить с интересными людьми. Такой разговор вам сейчас крайне необходим. Стоявшие у вас на пути препятствия сами собой уйдут. Также вы сможете решить старые финансовые вопросы.

Гороскоп на 4 июля 2017 - Рак

Ракам сегодня не рекомендуется задевать чужих чувств и интересов, ведь это может окончиться плачевно. Период пройдет под знаком повышенной активности, причем вы сделаете все, чтобы каким-то образом подключить к решению своих проблем окружающих.

Гороскоп на 4 июля 2017 - Лев

Львам сегодня лучше последить за языком, поскольку ваши остроумные замечания могут задеть чувства окружающих и доставить неприятности вам в будущем.

Гороскоп на 4 июля 2017 - Дева

У Дев в центре внимания окажется реализация давних желаний. Ваши успехи в коммерческой сфере будут зависеть от ваших дипломатических способностей и правильно использованных связей.

Гороскоп на 4 июля 2017 - Весы

Весы могут уделять сегодня повышенное внимание приметам и совпадениям, придавая им неоправданный вес. По словам астрологов, если вы сможете удержать свои эмоции под контролем, день пройдет насыщенно и ярко. Не доверяйте слухам о себе.

Гороскоп на 4 июля 2017 - Скорпион

Для Скорпионов судьба приготовила неприятности. Постарайтесь отсидеться и переждать непогоду в тихом месте, не лезьте на рожон. Вы можете потерять крупную сумму денег, однако помните, что время в любом случае расставит все по своим местам.

Гороскоп на 4 июля 2017 - Стрелец

Звезды советуют Стрельцам прислушиваться к своей интуиции, которая будет лучшим советчиком в этот день. Период подходит для того, чтобы сделать шаг по карьерной лестнице. Однако помните, что принимать решения следует сердцем, а не головой.

Гороскоп на 4 июля 2017 - Козерог

Сегодня Козерогам лучше приготовиться к отстаиванию своих интересов. Речь может о судебном разбирательстве, денежном споре или обвинениях в адрес представителей этого знака.

Гороскоп на 4 июля 2017 - Водолей

Ключом к успеху Водолеев сегодня станет решительность. Продумайте как следует ситуацию, и только после этого смело делайте шаг вперед.

Гороскоп на 4 июля 2017 - Рыбы

Рыбам сегодня лучше заняться чем-нибудь интеллектуальным и полезным. Вы не только решите часть своих проблем, но и получите удовольствие. Можно сходить в музей или посетить экскурсию.