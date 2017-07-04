Какой сегодня праздник: 4 июля 2017 года отмечается церковный праздник День Ульяна

Сегодня, 4 июля, также отмечается День отдыха от праздников.

Какой праздник сегодня, 4 июля 2017: День отдыха от праздников

4 июля 2016 года отмечается День отдыха от праздников. В многочисленной череде рождениям изобретений, профессиональных праздников, дней, посвященных водоемам, животным и многому другому так важно найти отдых и расслабиться в покое и тишине.

По мнению психологов, в День отдыха от праздников лучше отключить средства связи, постараться не включать телевизор, радио, не выходить в Интернет. Специалисты отмечают, что если в последнее ужшкммт время вас преследует ощущение, что на все было затрачено много энергии, то лучше провести день в пассивном отдыхе.

Какой церковный праздник сегодня, 04.06.2017: Ульянов день

В народе 4 июля отмечают Ульянов день. В православной традиции чтят память мученика Иулиана Тарсийского. Поскольку на нашей земле имя Иулиан было непривычным, в народе ему дали свое созвучное имя.

На Ульяна люди собирали липовый цвет, который, как считается, обладает целебной силой в этот день.

В народе примечали, что если с утра и до полудня ветер следует за солнцем, а после – в обратную сторону, то в ближайшие дни установится хорошая погода. Если же после дождя парит и жарит солнце, то до ночи жди еще осадки.

На Ульяна никогда не рубили липу. Считалось, что тот, кто это сделает, может заблудиться в лесу или будет плутать всю жизнь, а если рядом с домом в этот день засохла липа, то значит, в нем скоро наступят плохие перемены.