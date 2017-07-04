Курс доллара на сегодня, 4 июля 2017: просядет ли курс рубля - эксперты дали прогноз

Курс валют на сегодня, 4 июля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 4 июля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 4 июля 2017 опустился на 41,67 руб. по сравнению с предыдущим показателем и составил 58,9695 руб.,, курс евро на сегодня опустился на 60,56 копейки - до 67,2016 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 50,17 копейки - до 62,6739 руб.

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По словам начальника отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгения Волкова, первая половина 2017 года ужшкммт стала худшим полугодием для нефтяных цен, начиная с 1998 года. Эксперт отмечает, что стоимость сырья просела сразу на 16% и, возможно, будет продолжать падать.

"Несмотря на рост нефтяных цен до 48 долларов за баррель, ситуация все еще далека от восстановления и ожидать роста цен существенно выше 50 долларов за баррель не приходится", - цитирует аналитика Regnum.

Он отметил, что в сложившейся ситуации сохраняются риски того, что уже в конце третьего квартала текущего года может произойти очередная волна ослабления российской валюты.

"На это указывает стремление крупных игроков существенно сократить длинные позиции по рублю. Более того, Минфин будет активно способствовать этому процессу, учитывая, что с фундаментальной точки зрения рубль должен стоить около 66 за доллар", - сказал эксперт.

Волков подчеркнул, что в ближайшее время вряд ли произойдет существенное проседание курса рубля.

"К концу месяца мы прогнозируем, что доллар все же сможет преодолеть отметку в 62 рубля", - уверен специалист.