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Какой сегодня праздник: 4 июля 2017 года в США отмечается День Независимости

Опубликовано 03.07.17 23:43 Какой сегодня праздник: 4 июля 2017 года в США отмечается День Независимости

Сегодня, 4 июля отмечается День независимости США. Историю праздника, его традиции, а также многое другое читайте в материале TopNews.

День Независимости США 4 июля 2017

4 июля 2017 года в США традиционно отмечается день основания Соединенных Штатов Америки как независимой и свободной страны. День Независимости США является государственным праздником в стране, который отмечается с размахом.

Во всех штатах Америки 4 июля организуются военные смотры и парады, а вечером устраиваются грандиозные файерверки.

Американцы в этот день вывешивают на стенах своих домов флаги, шары, ленты в традиционных цветах. Этот день принято проводить с друзьями и родственниками. Многие также уезжают ужшкммт на пикники. Повсюду звучат гимны и патриотические песни, проводятся концерты, а верующие жители США посещают церковь и молятся за будушее страны.

История праздника берет свое начало в 1776 году, когда 11 июня был составлен текст знаменитой Декларации Независимости. Считается, что ее создателем стал Томас Джефферсон, написавший первый вариант текста документа.

4 июля 1776 года Декларацию независимост одобрил Конгресс. На документе поставили свои подписи президента Второго Континентального Конгресса Джон Хьюнкок и секретарь Континентального Конгресса Чарльз Томсон.

За год до этого в стране началась война, в которой с одной стороны участвовали представители тринадцати английских колоний, а с другой - британский король и парламент. В ходе войны колонисты осознали, что воюют за освобождение от власти англичан. Именно эта идея была точно сформулирована в тексте Декларации Независимости, где тогда уже британские колонии назвали Соединенными Штатами Америки. В 1783 году Великобритания признала в официальном порядке независимость штатов, и с того года 4 июля официально стал считаться праздником.

Свое название - День Независимости - праздник кполучил в 1791 году, а американцы зачастую просто называют этот день "Четвертое июля".

День Независимости был объявлен национальным праздником в1941 году и превратился в  оплачиваемый выходной день.

Свой День Независимости 4 июля также празднуют граждане Норвегии, Филиппин, Гватемалы, Дании, Швеции и приграничных областей Канады.

Салют на День Независимости в США ВИДЕО
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