В аэропорту Бостона такси совершило наезд на толпу людей, в результате пострадали 10 человек. Инцидент произошел в 13:44 по местному времени (20:44 мск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

#BREAKING : Taxi rams into crowd at Boston Logan airport, injuries reported pic.twitter.com/wFwh0Afc0E

Как отмечается, все пострадавшие доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Местная полиция квалифицировала это как ДТП, подчеркнув, что случившееся не является терактом.

LATEST: Injuries reported after vehicle strikes pedestrians near Boston's Logan Airport, police say. https://t.co/Sg7Nts88uA pic.twitter.com/beE4W7Cz74