В Киеве хотят завести уголовное дело на Кличко

Глава украинской общественной организации "Института правовой политики и социальной защиты" Елена Бережная назвала причину.

Украинские общественники обратилась в Нацполицию страны с заявлением о привлечении к уголовной ответственности мэра Киева Виталия Кличко, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление главы украинской общественной организации "Института правовой политики и социальной защиты" Елены Бережной.

Причиной тому послужила попытка Кличко ввести в действие решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича несмотря на запрет суда.

"Данное решение не действует! В связи с противоправными действиями по незаконному ужшкммт подписанию и опубликованию на сайте Киевсовета этого решения направлено заявление в Нацполицию с требованием возбудить уголовное дело в отношение Кличко и Прокопива за неисполнение определения суда и давления на суд! Несмотря на все инсинуации со стороны ответчика, верю в победу в судебных инстанциях", — добила Бережная.

Напомним, решение о переименовании проспекта Ватутина украинской столицы в честь одного из лидеров "Украинской повстанческой армии"* было принято первого июня на заседании горсовета Киева. Его поддержали 69 депутатов из 120. После этого в Киеве состоялся митинг, участники которого обратились к мэру города с требованием отменить решение.