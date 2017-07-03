 
TOP 10

1 СМИ: футболисты сборной России ополчились на Черчесова

2 МЧС рассказало, какие природные катаклизмы ждут россиян в июле 2017 года

3 СМИ: у звезды 90-х певца Евгения Осина отнялись ноги

4 В Баварии сгорел автобус с туристами: неизвестна судьба 18 пассажиров (ВИДЕО)

5 Леди Гага, Стас Михайлов и Собчак: дети олигархов из РФ устроили шикарную свадьбу в Лос-Анджелесе (ФОТО, ВИДЕО)

6 Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о дружбе с Олегом Яковлевым (ФОТО, ВИДЕО)

7 Опубликовано ВИДЕО пьяного дебоша на борту самолета Москва - Анталья

8 В Челябинской области затонула перегруженная лодка: 6 человек погибли

9 В Италии скончался актер Паоло Вилладжио - знаменитый Фантоцци

10 В Сеть попали новые ФОТО и ВИДЕО iPhone 8

Новости наших партнеров

В США 40 хоккеистов установили рекорд по продолжительности матча

Опубликовано 03.07.17 20:42 В США 40 хоккеистов установили рекорд по продолжительности матча

Игра носила благотворительный характер с целью сбора средств на борьбу с раком.

В американском городе Баффало 40 хоккеистов-любителей провели рекордный по продолжительности хоккейный матч, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на сайт мероприятия.

Матч стартовал 22 июня на стадионе «Харбор Центр» и беспрерывно продолжался до 3 июля. Две команды игроков провели на площадке 250 часов, установив мировой рекорд. Встреча завершилась победой голубых со счетом 1725:1697.

Примечательно, что игра носила благотворительный характер с целью сбора средств на борьбу с раком для ужшкммт центра Roswell Park Cancer Institute. Хоккеисты надеялись на один миллион долларов, а в результате собрали 1,2 миллион.

Ранее рекордный по длительности официальный хоккейный матч прошел в марте 2017 года между норвежскими командами «Сторхамар» и «Спарта». Он составил 217 минут в рамках плей-офф национального чемпионата, закончив встречу в восьмом дополнительном периоде. Победу одержал «Сторхамар» со счетом 2:1.
Другие материалы по этой теме

Эксперты: всего за 4 месяца иностранные инвесторы вывели из России рекордные $1,6 млрд

Еврокомиссия наложила на Google рекордный штраф в 2,42 млрд евро

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга