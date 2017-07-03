В США 40 хоккеистов установили рекорд по продолжительности матча

Игра носила благотворительный характер с целью сбора средств на борьбу с раком.

В американском городе Баффало 40 хоккеистов-любителей провели рекордный по продолжительности хоккейный матч, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на сайт мероприятия.

Матч стартовал 22 июня на стадионе «Харбор Центр» и беспрерывно продолжался до 3 июля. Две команды игроков провели на площадке 250 часов, установив мировой рекорд. Встреча завершилась победой голубых со счетом 1725:1697.

Примечательно, что игра носила благотворительный характер с целью сбора средств на борьбу с раком для ужшкммт центра Roswell Park Cancer Institute. Хоккеисты надеялись на один миллион долларов, а в результате собрали 1,2 миллион.

Ранее рекордный по длительности официальный хоккейный матч прошел в марте 2017 года между норвежскими командами «Сторхамар» и «Спарта». Он составил 217 минут в рамках плей-офф национального чемпионата, закончив встречу в восьмом дополнительном периоде. Победу одержал «Сторхамар» со счетом 2:1.