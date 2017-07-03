"Корыто ваше прикрою": Саакашвили пообещал «отобрать» Украину у Порошенко и Авакова

Таким образом Саакашвили ответил на слова нардепа Евгения Дейдея о «грузинах, которые правят Украиной».

Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook пообещал "закрыть корыто" и забрать Украину у Порошенко, Гройсмана и Авакова. Таким образом Саакашвили ответил на слова нардепа Евгения Дейдея о «грузинах, которые правят Украиной».

«Корыто ваше мы прикроем, а Украину заберем у Порошенко, Гройсмана и Авакова и реально вернем обычным, настрадавшимся украинцам», — заявил Саакашвили, добавив, что у Авакова в стране «все схвачено».

«Авакова и компании все уже было схвачено: и контроль над месторождениями газа, и финансовые ужшкммт потоки, и премьер у них вроде в кармане, и Порошенко боится их частных вооруженных групп и вынужден договариваться в парламенте. И вдруг ниоткуда взялись эти грузины и пытаются остановить грабеж украинцев. Вот и возмущаются. Возмущайтесь на здоровье», — заявил Саакашвили.

Напомним, ранее нардеп Евгений Дейдей обращаясь к главе ГПУ Юрию Луценко, пожаловался на замглаву НАБУ Гизо Углаву. «Вы знаете, как мы в Одессе боролись с грузинской мафией. Сейчас, когда мы смогли их всех оттуда выгнать, происходит такая расправа. Так не должно быть, Юрий Витальевич, грузины не должны править у нас в стране», — заявил Дейдей. При этом он назвал замглавы НАБУ Углаву своим «врагом».