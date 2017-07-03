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Похороны Олега Яковлева из "Иванушек" стали потрясением для Григорьева-Апполонова (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 03.07.17 16:49 Похороны Олега Яковлева из "Иванушек" стали потрясением для Григорьева-Апполонова (ФОТО, ВИДЕО)

Олег Яковлев из группы "Иванушки", его болезнь, смерть и похороны артиста продолжают оставаться центральной темой для СМИ.

Олег Яковлев в воспоминаниях рыжего "Иванушки" Андрея Григорьева-Апполонова стал большим артистом

Участник популярной группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов рассказал об ушедшем из жизни Олеге Яковлеве.

"Он мне рассказывал, как в 6 лет они вместе с сестрой сбежали из Иркутска, пошли пешком в Москву. Нашли их где-то через два-три дня. Наверняка тут есть люди, которые знают его по Иркутску, по кукольному училищу, где он какое-то время работал. Он жил ужшкммт не то чтобы в ужасных условиях тогда, но жил фигово", - вспоминает певец. Его слова приводит "Космсомольская правда".

По словам Андрея Григорьева-Апполонова, "светлая душа" Олега Яковлева стремилась к искусству, к театру. В итоге "этот маленький, азиатский мальчик" поступил в ГИТИС и попал в театр Армена Джигарханяна, "что было совершено невообразимо".

"Иванушки International" с Олегом Яковлевым ФОТО

"Я помню, когда впервые увидел его на кастинге в группу, он был лысый тогда и совершенно немодно одет — в каких-то серых штанах, выцветшей рубашке. Тут у меня вообще все упало. Но у него был с Сориным очень похожий тембр (кассету с его демкой нашел наш юрист, который тогда к музыке совершенно никакого отношения не имел). Плюс он благодаря театральной подготовке легко учился танцам. Решили посмотреть — возможно, это подходящий для нас человек. И мы оказались правы. Потому что Олег стал настоящим артистом, настоящим "Иванушкой"", - сказал певец.

По его словам, Яковлев сделал в своей жизни все, что мог и стал "большим артистом".

"Спасибо большое, что был с нами свою яркую, короткую жизнь и пролетел по ней, как метеор. Прощай, наш Снегирек, пусть земля будет тебе тополиным пухом", - добавил "рыжий Иванушка".

Похороны Олега Яковлева прошли 1 июля 2017 года в Москве. Как напоминает TopNews, артист умер 29 июля в возрасте 47 лет. Траурная церемония прошла на Троекуровском кладбище в столице. Проводить певца в последний путь пришли его друзья и коллеги.

Похороны Олега Яковлева из "Иванушек". ВИДЕО
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