Skype стал недоступен для миллионов пользователей Windows

С 1 июля 2017 корпорация Microsoft отключила поддержку Skype в операционных системах Windows 8.1 и ниже.

Почему Skype не работает в старых ОС Windows с 1 июля 2017?

С 1 июля 2017 года корпорация Microsoft отключила поддержку Skype в операционных системах Windows Phone 8.1 и ниже. То есть пользователи этого сервиса, владеющие устройствами под управлением устаревшей мобильной Windows, могут столкнуться с невозможностью совершить звонок, отправить сообщение или воспользоваться другими возможностями Skype, пишет "РГ".

Единственная возможность для них продолжать использовать сервис - перейти на более новое устройство, где существует поддержка Skype. Этой проблемы не будет ужшкммт только у владельцев мобильных девайсов под управлением Windows 10 - Skype для этой платформы будет поддерживаться в течение всего ее жизненного цикла.

В каких ОС с 1 июля не работает Skype?

Помимо Windows 8 и 8.1, Skype также не работает на Android версии 4.0.2 и ниже, Blackberry OS 7.1 и ниже, iOS 7 и ниже, Mac OS X 10.8 и ниже, а также на устройствах под управлением Windows RT и Symbian OS.