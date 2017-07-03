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В Сеть попали новые ФОТО и ВИДЕО iPhone 8

Опубликовано 03.07.17 16:20 В Сеть попали новые ФОТО и ВИДЕО iPhone 8

Новый смартфон от Apple - iPhone 8 - ждет «самый радикальный редизайн в истории».

Apple проведет самый радикальный редизайн, который когда-либо был у iPhone. IPhone 8 будет оснащен вытянутым большим экраном от края до края корпуса, беспроводной зарядкой, двойной камерой. Фото нового смартфона от Apple утекли в Сеть. Последние подробности раскрыли производители чехлов Nodus и популярный канал на YouTube EverythingApplePro в лице колумниста Forbes Гордона Келли, пишут "Ведомости".

В частности, сооснователь Nodus Джек Спенсер сообщил, что компания получила технические параметры iPhone 8 для производства чехлов для iPhone 8. Новый iPhone 8 будет иметь 5,8-дюймовый дисплей, у ужшкммт него не будет кнопки «домой», а touch ID будет встроена в дисплей.

Ранее сообщалось, что новый телефон будет иметь примерно такие же физические параметры, как iPhone 7, и его толщина будет 7,1 мм.
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