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Глава Минсельхоза Ткачев рассказал о пользе вина для демографической ситуации в России

Опубликовано 03.07.17 15:24 Глава Минсельхоза Ткачев рассказал о пользе вина для демографической ситуации в России

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что употребление вина может положительно сказаться на демографической ситуации.

Увеличение потребления вина приведет к снижению употребления крепких спиртных напитков, что может положительно отразиться на демографической ситуации в стране и улучшить здоровье нации. Такую мысль высказал в интервью телеканалу НТВ глава министерства сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

«Мы — страна, пьющая крепкие алкогольные напитки: водку, самогон и так далее. Это всё забирает здоровье, жизни людей, а это (употребление вина) изменит ситуацию демографическую. И здоровье населения, я очень надеюсь, изменится ужшкммт в лучшую сторону», — цитирует его газета "Известия".

Он также добавил, что в европейских странах реклама вина разрешена на телевидении, и подчеркнул, что подобные действия не влияют на здоровье жителей.

По словам Ткачева, россияне всё чаще стали делать выбор «в пользу вина, качества, люди начали разбираться, интересоваться». Однако министр добавил, что употреблять спиртные напитки стоит в умеренном количестве. «У нас уже очень качественные вина появились, они дешевле гораздо, чем итальянские, французские», — сообщил глава Минсельхоза.
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