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Ученый из Гарварда рассказал, на какой экзопланете лучше всего покупать недвижимость

Опубликовано 03.07.17 14:56 Ученый из Гарварда рассказал, на какой экзопланете лучше всего покупать недвижимость

Астрофизик из Гарвардского университета Абрахам Лоэб призвал состоятельных американцев инвестировать средства в недвижимость на экзопланетах.

Руководитель отделения астрономии в Гарвардском университете Абрахам Лоэб заявил, что рекомендует всем своим состоятельным друзьям уже сейчас вкладывать деньги в недвижимость на экзопланетах, которые обращаются вокруг удаленных от Земли светил. По словам Лоэба, в будущем стоимость этих участков значительно вырастет, пишет РИА ФАН.

Он уверен, что наиболее перспективной планетой, подходящей для межзвездной колонизации в далеком будущем, является экзопланета Proxima b, обращающаяся вокруг ужшкммт звезды Проксима Центавра.

По мнению Лоэба, материнская для экзопланеты Proxima b звезда Проксима Центавра и подобные ему светила «обеспечивают отличные перспективы для жизни в отдаленном будущем, после того, как Солнце умрет и превратится в холодный белый карлик». Она была обнаружена в прошлом году 24 августа и является ближайшим к Солнцу землеподобным объектом. Вокруг Проксимы Центавра Proxima b вращается по круговой орбите на расстоянии 0,05 астрономической единицы (7,5 миллиона километров). Год на этой планете равняется 11,2 суток. Лоэб отметил, что Proxima b в 1,3 раза тяжелее Земли, а средняя температура ее поверхности близка к нулю градусов Цельсия.

Также астроном считает перспективной для жизни систему TRAPPIST-1, добавляет Лента.ру.
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