СМИ: футболисты сборной России ополчились на Черчесова

По данным журналистов, голкипер Игорь Акинфеев пригрозил наставнику уходом из национальной команды.

Грандиозный скандал разразился в стане сборной России по футболу после домашнего Кубка конфедераций 2017. По информации "Советского спорта", тренер команды Станислав Черчесов не поладил с некоторыми игроками.

Инсайдеры сообщают о том. что жесткий стиль руководства главного наставника заставил футболистов вступить со специалистом в открытый конфликт, причем некоторые игроки предпочли молча покинуть сборную, не обсуждая причины такого поступка ужшкммт на публике. Журналисты отмечают, что если ситуация не изменится в ближайшее время, то, с высокой долей вероятности, ситуация выйдет из-под контроля.

По сведениям источника в сборной России, в команде растет количество взаимных претензий между тренером и ключевыми игроками. Эксперты считают, что провал на Кубке конфедераций приблизил тот критический момент, когда конфликт в команде вот-вот вырвется наружу.

Отмечается, что с приходом Черчесова в сборную в прошлом году, эксперты давали прогнозы относительно того, кого из представителей прошлого состава сборной оставит за бортом наставник. В итоге, по мнению футбольных специалистов, опытный защитник Василий Березуцкий ушел лишь из-за Черчесова. Также источники указывают на конфликт с тренером у Федора Смолова. Также в сборной якобы по этой же причине нет Артема Дзюбы и Алана Дзагоева, а Игорь Акинфеев публично и в присутствии третьих лиц пригрозил уходом из команды.

При этом подчеркивается, что у Черчесова фактически нет выбора, и для достижения результата ему все равно придется ориентироваться на одних и тех же игроков.