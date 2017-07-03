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В Баварии сгорел автобус с туристами: неизвестна судьба 18 пассажиров (ВИДЕО)

Опубликовано 03.07.17 13:30 В Баварии сгорел автобус с туристами: неизвестна судьба 18 пассажиров (ВИДЕО)

В Баварии сгорел туристический автобус: страшная авария произошла утром 3 июля 2017 года.

В немецкой Баварии сгорел туристический автобус, в салоне которого находилось 46 пассажиров и два водителя. Известно о 30 пострадавших.

Авария произошла около 7 утра 3 июля на шоссе А9. По неизвестным пока причинам пассажирский транспорт столкнулся с грузовиком. После ДТП произошло возгорание, полностью уничтожившее автобус. Спастись удалось 30 человекам, некоторые из них получили тяжелые ранения. Неизвестной остается судьба 18 пассажиров. По некоторым данным, они не успели вылезти из полыхающего автобуса.

Отвечая на ужшкммт вопрос о жертвах полицейские выразили надежду на то, что некоторые жертвы в состоянии шока выбежали из автобуса и скрылись. Точные данные о количестве погибших и пострадавших появятся позднее.

В Баварии сгорел автобус с туристами ВИДЕО

Согласно неофициальным данным, работающие на месте происшествия спасатели уже говорят о погибших. Водитель грузовика не пострадал, в ближайшее время его допросит полиция.

Автобус с туристами следовал из Саксонии в Нюрнберг. В нем находились преимущественно пассажиры пожилого возраста, следовавшие на экскурсию.

Сейчас шоссе, на котором произошла трагедия, перекрыто. На месте работают спасатели и полиция, отмечают немецкие СМИ.
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