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«Лаборатория Касперского» предложила США раскрыть исходный код своих антивирусов

Опубликовано 03.07.17 13:00 «Лаборатория Касперского» предложила США раскрыть исходный код своих антивирусов

Об этом заявил глава компании Евгений Касперский в опубликованном в Associated Press интервью.

«Лаборатория Касперского» готова предоставить властям США исходный код своих программ, чтобы доказать отсутствие связей с Кремлем. Об этом в интервью Associated Press заявил основатель и глава компании Евгений Касперский. Его слова приводит "Дождь".

 «Если США это нужно, мы можем раскрыть исходный код. Все, что я могу сделать, чтобы доказать отсутствие у нас злого умысла, я сделаю», — заявил Касперский.

Касперский подтвердил, что агенты ФБР контактировали с рядом сотрудников «Лаборатории Касперского». При этом глава компании не знает, чем именно интересовались ужшкммт в ФБР. Он добавил, что в прошлом компания действительно сотрудничала с правоохранителями США и России, пишут "Известия".

 «В настоящее время связи с ФБР полностью утрачены. Это означает, что если происходит серьезное преступление, из-за чего российским правоохранительным органам нужно координироваться с ФБР, то, к сожалению, это невозможно», — сказал Касперский, комментируя нынешнее положение дел.

Касперский заявил, что его компания не связана с российскими властями и никогда не получала от них поддержки. Он также отметил, что в его компании работают бывшие представители спецслужб, однако их деятельность ограничивается сферой продаж, так как у них имеются нужные связи. При этом структура компании такова, что никакой отдельно взятый сотрудник не может воспользоваться ее сетью в своих личных целях.

Associated Press отмечает, что конкуренты «Лаборатории Касперского» на американском рынке неоднократно высказывали свои подозрения о связях компании с правительством России. Однако подтверждений этого не было.
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