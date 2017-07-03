Марадона захотел стать гражданином России и возглавить сборную РФ

Президент РФС Виталий Мутко подтвердил желание Марадоны получить российское гражданство.

Чемпион мира по футболу 1986 года, экс-тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона после пребывания в России во время Кубка конфедераций – 2017 выразил желание получить российское гражданство. Ранее он хотел стать тренером сборной России, пишет "Газета.ру".

Легенда футбола пробыл несколько дней в России во время Кубка конфедераций и провел целую культурную программу, чтобы поближе познакомиться со страной. Марадона также присутствовал на ужшкммт финальном матче вместе с еще одним выдающимся футболистом своего времени Роналдо, а также великим испанским тенором Пласидо Доминго.

Накануне финала Марадона также посетил «Хоккейный город» СКА, где сфотографировался с молодыми воспитанниками хоккейного клуба, вышел на лед в свитере сборной России, а также получил от действующего обладателя Кубка Гагарина игровой свитер команды со знаменитой «десяткой» на спине.

Днем ранее экс-футболист назвал себя фанатом Путина и признался в любви к России.

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко пока не обсуждал с Диего Марадоной возможность получения им российского гражданства, но подтвердил, что оно есть, пишет ТАСС.

На вопрос, обсуждал ли он с Марадоной возможность получения им российского гражданства, Мутко ответил: "Давайте мы не будем забегать вперед. Такое мы не обсуждали, но, в принципе, желание пообщаться у него есть".