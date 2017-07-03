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10 Анна Седокова выложила откровенные ФОТО в Instagram и пожаловалась, что ее называют "шлюхой"

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Анна Седокова выложила откровенные ФОТО в Instagram и пожаловалась, что ее называют "шлюхой"

Опубликовано 03.07.17 12:07 Анна Седокова выложила откровенные ФОТО в Instagram и пожаловалась, что ее называют "шлюхой"

Певица опубликовала снимки с откровенной фотосессии в стиле БДСМ в своем Инстаграм.

Известная певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала в своем Instagram снимки с откровенной фотосессии в стиле БДСМ, где она предстала в образе женщины-кошки.

Этими фотографиями знаменитость анонсировала премьеру неназванного события под названием "Увлечение". Журналисты предположили, что речь может идти о клипе или новом альбоме певицы.

В подписи к одному из снимоков Анна Седокова обратила внимание на то, как, по ее мнению, мыслят мужчины, увидевшие ужшкммт ее эротические фотосессии.

"Как правило та, которую не могут себе позволить - вот та шлюха", - написала она, пожаловавшись, что некоторые мужчины "даже в сердцах иногда собираются с духом и пишут мне это в Директ".

 

Одна из фотографий подписана: "Мамочка в декрете даст несколько уроков плохого поведения".

 

На еще одном кадре звезда в откровенном наряде запечатлена сзади.

 

ФОТО: "Инстаграм" Анны Седоковой 

Подписчики Анны выразили свое восхищение. Фолловеры оставил множество восторженных комментариев, отмечая великолепную фигуру певицы, недавно в третий раз ставшей мамой.
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