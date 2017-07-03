Анна Седокова выложила откровенные ФОТО в Instagram и пожаловалась, что ее называют "шлюхой"

Известная певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала в своем Instagram снимки с откровенной фотосессии в стиле БДСМ, где она предстала в образе женщины-кошки.
Этими фотографиями знаменитость анонсировала премьеру неназванного события под названием "Увлечение". Журналисты предположили, что речь может идти о клипе или новом альбоме певицы.
В подписи к одному из снимоков Анна Седокова обратила внимание на то, как, по ее мнению, мыслят мужчины, увидевшие ужшкммт ее эротические фотосессии.
"Как правило та, которую не могут себе позволить - вот та шлюха", - написала она, пожаловавшись, что некоторые мужчины "даже в сердцах иногда собираются с духом и пишут мне это в Директ".
Одна из фотографий подписана: "Мамочка в декрете даст несколько уроков плохого поведения".
На еще одном кадре звезда в откровенном наряде запечатлена сзади.
ФОТО: "Инстаграм" Анны Седоковой
Подписчики Анны выразили свое восхищение. Фолловеры оставил множество восторженных комментариев, отмечая великолепную фигуру певицы, недавно в третий раз ставшей мамой.