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Актер Паоло Вилладжио - знаменитый Уго Фантоцци, умер в Италии (ВИДЕО)

Опубликовано 03.07.17 11:20 Актер Паоло Вилладжио - знаменитый Уго Фантоцци, умер в Италии (ВИДЕО)

Паоло Вилладжио: причины смерти 84-летнего актера пока не сообщаются.

В столице Италии ушел из жизни легендарный комик Паоло Вилладжо, известный своими работами в фильмах про Уго Фантоцци. На момент смерти актеру было 84 года.

Паоло Вилладжо родился в Генуе. Свою актерскую карьеру он начал в кабаре и на телевидении, после чего стал сниматься в кино. Первыми его работами являются роли в фильмах "Бранкалеоне в крестовых походах" (1970) и "Какое отношение мы имеем к революции?" (1972).

Настоящая любовь зрителей по ужшкммт всему миру к Вилладжо пришла благодаря книгам и фильмам о бесхарактерном бухгалтере: в 1975 году вышла комедия "Фантоцци", образ которого ассоциируется с актером по сей день.

Также Вилладжо работал с такими режиссерами, как Федерико Феллини, Лина Вертмюллер, Марио Моничелли. В 1992 году он удостоился почетной премии на Венецианском кинофестивале.

Паоло Вилладжио ВИДЕО
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