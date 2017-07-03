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Эксперты: всего за 4 месяца иностранные инвесторы вывели из России рекордные $1,6 млрд

Опубликовано 03.07.17 10:57 Эксперты: всего за 4 месяца иностранные инвесторы вывели из России рекордные $1,6 млрд

Вложения в российские активы со стороны иностранных инвесторов уменьшаются четвертый месяц подряд.

Четвертый месяц подряд иностранные инвесторы сокращают вложения в активы России. За это время они вывели из российских акций более $1,6 млрд — максимальный отток за последние три с половиной года, выяснил "Коммерсантъ".

По оценкам издания, основанным на данных «Ренессанс Капитала», объем средств, выведенных из таких фондов за неделю, закончившуюся 28 июня, превысил $83 млн. Почти непрерывный отток иностранных инвестиций с российского рынка продолжается с конца февраля.

Эксперты ужшкммт отмечают, что бегство инвесторов связано с нереализовавшимися ожиданиями относительно сближения США и России, обострением корпоративного конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система», а также падением цен на нефть.

Отток инвестиций из российских фондов происходит на фоне их притока в активы других развивающихся стран. Российский рынок акций оказался в числе аутсайдеров. Больший объем средств был выведен только из Китая ($4 млрд), но размер этого рынка существенно больше российского. Лидерами по привлечению средств среди стран БРИК стали Индия и Бразилия, в фонды которых за четыре месяца было инвестировано соответственно $2,6 млрд и $1 млрд.

Больший объем средств российские фонды теряли только три с половиной года назад. Тогда инвесторы были обеспокоены действиями Федеральной резервной системы США по сворачиванию монетарных стимулов, а также низкими темпами роста экономик развивающихся стран, в том числе и российской.
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