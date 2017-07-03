Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн 3 июля 2017 растянулась на 7 часов

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве 2017: накануне поклониться святыне успели более 35 тысяч человек.

Согласно сведениям, опубликованным на сайте принесения мощей Николая Чудотворца в Россию, очередь на поклонение святыне утром 3 июля растянулась на 7 часов

На 8:45 мск вход в очередь находится в районе Фрунзенской набережной, д. 26, ближайшая станция метро - "Фрунзенская".

Специалисты оценивают время нахождения в очереди примерно в 7 часов, отмечая, что оценка является приблизительной и может измениться с течением времени в зависимости от количества верующих.

Согласно последним данным, 2 июля 2017 года поклониться святыне ужшкммт успели 35400 человек. Общее число паломников, посетивших храм Христа Спасителя для поклонения мощам Николая Чудотворца составило 1 351 800 человек

TopNews напоминает, что следить за очередью к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн можно на сайте Принесения мощей Николая Угодника в России, а также в социальных сетях.

Доступ в храм Христа спасителя открыт ежедневно с 8 утра до 9 вечера по 12 июля 2017 года.

Девятое ребро святителя Николая было доставлено в Москву в специальном ковчеге 21 мая. После российской столицы святыню отправят в Санкт-Петербург, где она пробудет до 28 июля.