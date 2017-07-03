Каким будет лето 2017, рассказали синоптики

Каким будет июль 2017 в Москве по прогнозам синоптиков: по словам специалистов, Центральную Россию накрыла "циклоническая депрессия".

По словам синоптика центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, у жителей Центральной России не будет жаркого лета. Скорее всего, долгожданное тепло в этом сезоне так и не придет. По словам метеоролога, температурный фон в Москве во втором летнем месяце будет на пять градусов ниже нормы.

"В Москве температура воздуха достигнет +17…19 градусов, а в Подмосковье не выше +15…20 градусов", - приводит слова специалиста RT.

Как подчеркнул Тишковец, пасмурная и дождливая ужшкммт погода в столичном регионе вызвана "циклонической депрессией", состоящей состоит из двух мощных ядер. При этом в начале новой рабочей недели москвичи вряд ли дождутся солнца.

"На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России", — сказал синоптик, подчеркнув, что вряд ли получиться при таких температурах открыть купальный сезон.

"Лето получится скомканным, и ничего там дальше хорошего не видно", — констатировал специалист.

В свою очередь, Гидрометцентр прогнозирует, что среднесуточная температура в июле в Москве составит 18,3 градуса. Днем воздух прогреется в среднем от 20 до 25 градусов, хотя в целом июльская погода в столице будет в пределах нормы.

При этом выше нормы температура ожидается на северо-западе - в Ленинградской области и соседних с ней регионах. Жарким июль будет на юге и Поволжье.