Ученые Института геологии Джорджии (США) сделали уникальное открытие.

Ученые выяснили, что магнитный щит планеты Уран не стоит на месте. Ученые провели масштабные исследования, которые позволили открыть ранее неизвестные свойства этой планеты. Оказалось, что он является единственной планетой, которая вращается, "лежа на боку", передает РЕН-ТВ.

Открытие было сделано после исследования снимков Урана, переданных на землю исследовательским спутником Voyager 2. Корабль пролетел мимо седьмой планеты Солнечной системы еще ужшкммт в январе 1986 года. Потом в течение 30 с лишним лет ученые пытались по снимкам разгадать тайну Урана, уточняет "РГ".

Исследователей озадачил тот факт, что положение полюсов на Уране меняется каждые 18 часов, а магнитные полюса смещены на 60 градусов относительно оси планеты (воображаемой прямой, соединяющей полюса). Происходящие на Уране изменения приводят к истончению магнитного щита.

Американские исследователи считают, что эту загадку наконец удалось разгадать. Уран вращается как бы "лежа на боку".

"Уран - это геометрический кошмар. Магнитосфера этой планеты "открывается" и "закрывается" для солнечного ветра в течение нескольких часов", - прокомментировала результаты исследования одна из его соавторов Кэрол Пати.