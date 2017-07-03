 
TOP 10

1 Дональд Трамп опубликовал ВИДЕО с "избиением" CNN

2 В Челябинской области затонула перегруженная лодка: 6 человек погибли

3 Леди Гага, Стас Михайлов и Собчак: дети олигархов из РФ устроили шикарную свадьбу в Лос-Анджелесе (ФОТО, ВИДЕО)

4 Опубликовано ВИДЕО пьяного дебоша на борту самолета Москва - Анталья

5 В Сети обнародовано ВИДЕО провального пуска китайской ракеты «Чанчжэн-5»

6 Эксперты: хедж-фонды впервые за полтора года стали играть против рубля

7 Ученые раскрыли "геометрический кошмар" планеты Уран

8 Во Франции неизвестные расстреляли толпу возле мечети: 8 раненых

9 Сборная Германия выиграла Кубок конфедерации, обыграв в финале Чили (ВИДЕО)

10 Сборная Португалия обыграла Мексику в матче за третье место Кубка конфедерации (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Ученые раскрыли "геометрический кошмар" планеты Уран

Опубликовано 03.07.17 10:08 Ученые раскрыли "геометрический кошмар" планеты Уран

Ученые Института геологии Джорджии (США) сделали уникальное открытие.

Ученые выяснили, что магнитный щит планеты Уран не стоит на месте. Ученые провели масштабные исследования, которые позволили открыть ранее неизвестные свойства этой планеты. Оказалось, что он является единственной планетой, которая вращается, "лежа на боку", передает РЕН-ТВ.

Открытие было сделано после исследования снимков Урана, переданных на землю исследовательским спутником Voyager 2. Корабль пролетел мимо седьмой планеты Солнечной системы еще ужшкммт в январе 1986 года. Потом в течение 30 с лишним лет ученые пытались по снимкам разгадать тайну Урана, уточняет "РГ".

Исследователей озадачил тот факт, что положение полюсов на Уране меняется каждые 18 часов, а магнитные полюса смещены на 60 градусов относительно оси планеты (воображаемой прямой, соединяющей полюса). Происходящие на Уране изменения приводят к истончению магнитного щита.

Американские исследователи считают, что эту загадку наконец удалось разгадать. Уран вращается как бы "лежа на боку".

"Уран - это геометрический кошмар. Магнитосфера этой планеты "открывается" и "закрывается" для солнечного ветра в течение нескольких часов", - прокомментировала результаты исследования одна из его соавторов Кэрол Пати.
Другие материалы по этой теме

Ученые: комета Энке грозит уничтожить жизнь на Земле в 2022 году

Впервые опубликовано детальное ФОТО звезды, способной погубить Землю

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга