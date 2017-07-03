Леди Гага, Стас Михайлов и Собчак: дети российских олигархов устроили шикарную свадьбу в Лос-Анджелесе (ФОТО, ВИДЕО)
Опубликовано 03.07.17 09:45
Вечеринка состоялась в зале Dolby Theatre, где проходят церемонии вручения премии "Оскар".
Отпрыски крупных российских бизнесменов отгуляли роскошную свадьбу в американском Лос-Анджелесе. На мероприятии гостей развлекали отечественные и зарубежные артисты. "Комсомольская правда" назвает беспрецедентными траты на женитьбу.
Свадьба состоялась в минувшие выходные в зале Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, где ежегодно проходит церемония вручения премии "Оскар". Роль тамады на этом празднике исполняли Ксения Собчак и Андрей Малахов, а для гостей пели Светлана Лобода, Николай Басков, Стас Михайлов и Леди Гага.
Знаменитости как могли скрывали свое участие в мероприятии, однако Ксения Собчак не выдержала и опубликовала в своем Instagram небольшой ролик с подписью: "Не каждый день объявляю Леди Гагу!". Позднее российская телеведущая удалила свой пост.
Известно, что только на цветы было потрачено около полумиллиона долларов, а выступления артистов обошлись еще в два миллиона долларов. Также в круглую сумму встала аренда помещения, угощение и расселение гостей, платье невесты и другое.