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Леди Гага, Стас Михайлов и Собчак: дети российских олигархов устроили шикарную свадьбу в Лос-Анджелесе (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 03.07.17 09:45 Леди Гага, Стас Михайлов и Собчак: дети российских олигархов устроили шикарную свадьбу в Лос-Анджелесе (ФОТО, ВИДЕО)

Вечеринка состоялась в зале Dolby Theatre, где проходят церемонии вручения премии "Оскар".

Отпрыски крупных российских бизнесменов отгуляли роскошную свадьбу в американском Лос-Анджелесе. На мероприятии гостей развлекали отечественные и зарубежные артисты. "Комсомольская правда" назвает беспрецедентными траты на женитьбу.

Свадьба состоялась в минувшие выходные в зале Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, где ежегодно проходит церемония вручения премии "Оскар". Роль тамады на этом празднике исполняли Ксения Собчак и Андрей Малахов, а для гостей пели Светлана Лобода, Николай Басков, Стас Михайлов и Леди Гага.

 

Знаменитости как могли скрывали свое участие в мероприятии, однако Ксения Собчак не выдержала и опубликовала в своем Instagram небольшой ролик с подписью: "Не каждый день объявляю Леди Гагу!". Позднее российская телеведущая удалила свой пост.

 

Известно, что только на цветы было потрачено около полумиллиона долларов, а выступления артистов обошлись еще в два миллиона долларов. Также в круглую сумму встала аренда помещения, угощение и расселение гостей, платье невесты и другое.

 

Как писал TopNews, видеоприглашения для гостей на вечеринку доставляли гостям в черных кейсах и с бутафорской статуэткой "Оскар".

 

Судя по всему, этот банкет проходил за счет отцов молодоженов: невеста Лолита приходится дочерью крупному бизнесмену Эльдару Османову, а жених Гаспар — сын Альберта Авдоляна.

 

Издание отмечает, что Эльдар Османов - совладелец ГК "Межрегионсоюзэнерго", а Альберт Авдолян входит в список богатейших бизнесменов в России с капиталом в 800 млн долларов. 
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