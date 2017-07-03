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На YouTube появилось ВИДЕО пьяного дебоша на борту самолета Москва - Анталья

Опубликовано 03.07.17 09:15 На YouTube появилось ВИДЕО пьяного дебоша на борту самолета Москва - Анталья

На опубликованном на Ютуб видео запечатлено, как летевший на отдых в Турцию пьяный россиянин устроил настоящую истерику в самолете.

Российский турист, решивший отправиться на отдых в Турцию вместе с женой, двумя детьми и друзьями, устроил побоище на борту самолета Москва - Анталья. По словам приятелей дебошира, он очень нервничал перед полетом, так как это была его первая поездка за границу.

Буйного пассажира тщетно пытались успокоить стюарды и другие туристы, а командир экипажа несколько раз по ужшкммт громкой связи предупреждал о необходимости соблюдения правил безопасности во время полета. В итоге бортпроводники еще в воздухе вызвали полицию, которая забрала россиянина с борта сразу после приземления в Анталье.

Видео дебоша было опубликовано в Сети. По словам очевидцев произошедшего, сначала россиянин пошел в туалетную комнату, откуда вышел весь в крови и устроил драку с бортпроводниками.

После того, как на его ногах защелкнули наручники, мужчина продолжил кричать и принялся желать всем смерти.

YouTube ВИДЕО: окровавленный россиянин устроил дебош на борту самолета
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