Трагедия в Челябинской области вчера: на озере затонула перегруженная лодка, 4 человека погибли

Семь человек, в том числе четверых детей, утонули в озере на юге Челябинской области. Тела троих человек ищут.

Сотрудники следственных органов Челябинской области возбудили уголовное дело по факту трагедии, произошедшей на озере в Чесменском районе, где накануне вечером затонула лодка "Казанка", на борту которой находились взрослые и дети.

"На данный момент из воды извлечены тела двух мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика. Ведутся поиски тел мужчины, а также мальчиков 8 и 15 лет", - цитирует "Российская Газета" источник в СКР.

По версии ужшкммт следствия, мужчина вместе со своими детьми и детьми родственников плыл по озеру на алюминиевой лодке, когда судно внезапно перевернулось.

На помощь с берега бросились двое мужчин, однако оба также утонули.

"Водоем, где произошла беда, не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках. Однако несколько человек все же решили воспользоваться лодкой, которая была на берегу. Никто из них спасательный жилет не надел, так как жилетов попросту не было", - сообщили в пресс-службе челябинского управления МЧС.

Как заявили спасатели, лодка перевернулась из-за перегруза.

В районе происшествия работают водолазы специализированной пожарно-спасательной части. В поисках погибших участвуют 76 человек, задействовано 23 единицы техники.