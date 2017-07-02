Сегодня, 3 июля, также отмечается день День ГИБДД МВД России.

Какой праздник сегодня, 3 июля 2017: День ГИБДД МВД России

Традиционно 3 июля в России отмечается День ГИБДД (ГАИ). На официальном уровне в этом году его справляют девятый раз. Праздник был установлен в нашй стране приказом МВД № 502 "Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации" от 3 июля 2009 года за подписью Рашида Нургалиева.

В День ГИБДД поздравляют сотрудников инспекции, вспомогательный персонал, а также родственников, друзей и близких им людей.

Каждый год 3 июля высшие чины МВД награждают отличившихся сотрудников госавтоинспекции ужшкммт грамотами, медалями, повышением в должностях и званиях.

Какой церковный праздник сегодня, 03.06.2017: Мефодий Перепелятник

В народе 3 июля вспоминают Мефодия Перепелятника, а Церковь сегодня чтит память святого мученика Мефодия Патарского, Олимпийского, епископа, которого прозвали на Руси Перепелятником за то, что в этот день принято охотиться на перепелов.

Рано утром охотники отправляются на перепелиную охоту, а те, кому улыбается удача, приглашает на ужин своих друзей и соседей.

Согласно приметам, если 3 июля идет дождь, то такая погода продержится еще сорок дней. Если по воздуху летают паутинки – к удачной охоте, а если паук не плетет новую сеть и уничтожает старую - то это к ненастью с ураганами.

При этом принесенная в дом добыча сулит счастье и везение охотнику и его семье весь охотничий сезон, а если повезет поймать белого перепела, то считалось, что удача не покинет такого человека до конца дней.