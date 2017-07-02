Чили - Германия: счет 0:1, обзор матча от 02.07.2017, видео голов, результат финала КК (ВИДЕО)

2 июля 2017 в финальном матче Кубка конфедерации сборная Германии обыграла команду Чили со счетом 1:0 и впервые стала победителем турнира.

Чили - Германия: счет 0:1 впервые принес немецким футболистам Кубок Конфедераций 2017

Сборная Германии впервые стала победителем Кубка конфедерации по футболу 2017, обыграв в финале команду Чили. Матч, состоявшийся 2 июля на стадионе "Санкт-Петербург" в Северной столице, завершился победой немецкой сборной с минимальным счетом 1:0.

Чили - Германия: обзор Кубка конфедераций 2017

Игроки сборной Чили столь резво начали матч, что минут пятнадцать подопечные Йохима Лева что называется не могли поднять головы.

Уже на 5-й минуте Артуро Видаль едва не огорчил голкипера ужшкммт сборной Германии тер Штегена. Еще через несколько минут Варгас с метров 18 вновь побеспокил немецкого вратаря. Но в итоге чилийцы сами пропустили досадный гол

На 22-й минуте Диас ошибся на линии своей штрафной, Вернер отобрал у него мяч, отдал на свободного Штиндля, и тот беспрепятственно отправил мяч в уже пустые ворота отыгранного Клаудио Браво.

Увы, не смотря на все старания южноамериканцев отыграться, немцы в свойственной им манере уверенно довели матч до победы, впервые в своей истории завоевав Кубок конфедерации.

Чили - Германия, счет 0:1. ВИДЕО голов