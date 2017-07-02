Чили - Германия 2 июля 2017: онлайн трансляция, где смотреть Кубок конфедераций, прогноз на финал (ВИДЕО)

2 июля 2017 в Санкт-Петербурге состоится финальный матч Кубка конфедерации между командами Германии и Чили. Подробности предстоящего финала КК-2017, прогноз и ставки букмекеров - в обзоре Topnews.

2 июля на стадионе "Санкт-Петербург" в Северной столице состоится финал Кубка конфедерации 2017, в котором между собой встретятся сборные команды Чили и Германии. Начало поединка в 21:00 по мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с сербом Милорадом Мажичем.

Прямую трансляцию финала Кубка конфедераций Чили - Германия 2 июля 2017 покажет "Первый канал". Также сайте телеканала будет доступна прямая онлайн-трансляция. Начало прямого эфира в 20:50 мск.

Чили - Германия 2 июля 2017. Кубок конфедераций, финал. Прямая трансляция. Смотреть оналйн ВИДЕО

Перед финалом

Чили ужшкммт и Германия уже встречались друг с другом на групповом этапе, где была зафиксирована ничья — 1:1. Но если бы южноамериканцы были менее расточительны в первом тайме, команде Йоахима Лева не удалось бы уйти от поражения.

Впрочем, молодая сборная Германии очень быстро учится, и пока является самой результативной командой турнира. Ее лидерам в среднем по 23 года, и для многих для них Кубок конфедераций – первый взрослый турнир сборной.

Напомним, сборная Чили на пути к финальному поединку Кубка конфедераций победила в группе сборную Камеруна (2:0), и дважды сыграла вничью с одинаковым счетом 1:1 с Австралией и той же Германией.

В плей-офф команда по пенальти обошла одного из главных фаворитов текущего первенства — команду Португалии — 3:0, впервые завоевав путевку в финал турнира.

Португалия - Чили. 0:3. ВИДЕО

Сборная Германия в своей группе, кроме ничьей с Чили, отличилась победами над Австралией (3:2) и Камеруном (3:1).

В полуфинале подопечные Йоахима Лева не оставили шансов сборной Мексике, разгромив амбициозного соперника со счетом 4:1 и лишний раз напомнив болельщикам, не смотря на свой молодой состав, о знаменитой "немецкой машине".

Германия - Мексика, счет 4:1. ВИДЕО

Мировые СМИ особое внимание уделяют нынешней «заочной дуэли» тер Штегена и Браво – вратарей, которые были товарищами и конкурентами в «Барселоне», в двух недавних сезонах. Пока Марк-Андре, в отличие от своего чилийского коллеги, который стоял настоящим героем полуфинального матча с Португалией, отразив все три удара в послематчевых пенальти, пока не запомнился громкими подвигами на Кубке конфедераций. Впрочем, финал может исправить эту статистику.

Чили - Германия: история встреч

Всего сборные Чили и Германии между собой пять раз встречались на поле — в 1962, 1974, 1982, 2014 и 2017 годах. В четырех из этих поединков побеждала Германия, и один матч был сыгран вничью.

Наиболее крупная победа немцев со счетом 4:1 была зафиксирована в 1982 году в матче Чемпионата мира.

Комментарии

Накануне финала Кубка конфедерации 2017 недостатка комментариев перед решающим поединком не было.

«В Германии мы все удивляемся, сколько хороших игроков есть в Чили. Если посмотреть на эту команду, там 8-11 игроков мирового уровня, они лидеры в своих клубах, игроки высшего уровня – Видаль, Санчес и так далее. Это маленькая страна, но она третья в мире по уровню футбола. Они тактически играют вообще в самый гибкий футбол в мире», - сказал перед матчем Йоахим Лёв, главный тренер сборной Германии.

«Мы выполнили поставленную задачу – оказаться в финале. Сейчас хотелось бы удачно выступить против соперника, который играет на самом высоком уровне, и хочется победить. Что касается стадиона, то он прекрасен, очень красив. Будем надеяться, что мы сможем показать красивый матч. Мы уверены в своих силах и с большим уважением относимся к немецкой команде. Мы должны полностью выложиться в финале», - заявил главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци.

«Уверен, что финал будет отличаться от игры в группе. Тогда мы сыграли не лучшим образом, и завтра для победы нам нужно будет показать игру совсем другого уровня. Ничего не может быть лучше, чем уехать в отпуск с титулом», - считает капитан сборной Германии Юлиан Дракслер,

«Мы уже обыгрывали сборную Аргентины, одну из лучших команд мира, в финале Кубка Америки. Мы обыграли чемпионов Европы португальцев. Если завтра мы выиграем у чемпионов мира, то станем лучшей командой мира. Мы не собираемся проигрывать. Ко всему относимся позитивно и постараемся победить. Меньше всего мы думаем о возможном поражении», - отметил полузащитник сборной Чили Артуро Видаль.

Чили - Германия, 2 июля 2017: прогноз, ставки букмекеров, коэффициенты

Букмекеры считают, что и на этот раз немцы будут немного ближе к победному результату. Крупнейшие букмекерские конторы отдают предпочтение немцам, а средняя линия на финальный матч выглядит следующим образом: 2,85 — 3,50 — 2,40.